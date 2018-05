Claudia Olavarría/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Miguel Ramón Martín Azueta es el candidato a diputado federal por el Distrito 01 de Quintana Roo, por la coalición Por Quintana Roo al Frente.

Lugar de Nacimiento: Cozumel, Quintana Roo

Profesión: Licenciatura en Relaciones Internacionales, maestría en Administración Pública.

Experiencia: Ha ocupado cargos directivos en la función pública de Quintana Roo y es empresario.

¿Cuál es tu recuerdo más temprano en Quintana Roo?

El olor a mar sentado con mi abuelo en el bulevar y escuchando el sonido del mar con el golpe sobre las rocas.

¿Qué o quién te hizo tomar el camino de la política y por qué?

Mi papá, fue mi inspiración era un profesor y tuvo varios empleos para llevar el sustento a casa, fue invitado por Pedro Joaquín para participar en el gobierno de Cozumel; cuando contendió por la presidencia de Cozumel y perdió, llegó a cada y pensando que estaba dormido me dijo “Te fallé”, eso se me quedó muy grabado, y me dio la pauta inconsciente a buscar un camino.

¿De los héroes de la historia de México quién crees que sea el más significativo y por qué?

Hubo muchos momentos, pero para el caso de Quintana Roo para mí fue el esfuerzo y visión de Lázaro Cárdenas de hacer un estado libre; fue un puntal para este estado.

¿A quién o qué consideras el peor enemigo de México?

La ignorancia, hemos vivido muchos años si no controlados por la fuerza, si por la ignorancia.

¿Cuál es tu frase preferida o el pensamiento con el que te apoyas cada día para avanzar?

Son dos, en la inteligencia del hombre y su esfuerzo constante ha logrado de la nada todo; y la otra la acuñé de mi abuelo materno que me ha servido todos los días para poder luchar: Métele fuerza, métele ganas y lo complete con Solo quien tiene la fuerza interior es capaz de realizar sus sueños.

¿Por qué México tiene más de 52 millones de personas en pobreza y millonarios entre los primeros lugares en el orden mundial?

Por impunidad, corrupción, la falta de buenos políticos, porque México tiene para estar en otros niveles, por la propia cultura que nos han inculcado, por ignorancia nos mantenemos ajenos a esa educación, me pregunto ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran conquistado los ingleses?

¿Lo que gana un diputado local o federal, senador, presidente municipal, federal o gobernador es justo, necesita más, debe reducirlo, y por qué?

Desconozco cuanto gane un diputado federal, pero creo que todos los mexicanos debemos ganar lo que es justo en reciprocidad a lo que hacemos.

En mi familia nuestros cinco principales valores son: Respeto, compromiso, lealtad, perseverancia y mantener un poco de esperanza siempre, algo inculcado en la familia.

No podría vivir sin: Mis hijos.

¿Qué se necesita para ser político?

Hoy se necesita ser muy valiente y entender la nueva configuración política y salir a la calles a buscar el voto con muchas ganas, porque la gente tiene conceptos muy claros y no se puede llegar a engañarlos.

Defínete en cuatro adjetivos: Leal, comprometido, perseverante y amigo.

¿Para qué sirve la demagogia? Para seguir engañando.

¿Cómo quieres que te recuerden?

Trascender con mis ideas, con lo que he podido realizar y con los que quiero seguir haciendo por Quintana Roo.

¿Qué no te gusta de ti?

El no confiar en la gente por las circunstancia, ahora soy muy precavido.

¿Qué te enorgullece de ti?

Pese a las circunstancias y adversidades vividas, me he parado una y otra vez y me volvería a parar.

¿Qué odias de la gente?

La mentira, no soporto a alguien que miente y alejo a esa persona.

¿Qué le deseas a tus ahora opositores políticos?

Que sigan haciendo su esfuerzo, caminando ser respetuosos, busco lo mismo que ellos y que sea la gente quien decida.