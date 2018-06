Redacción/SIPSE

COZUMEL, Quintana Roo.- Vecinos de la colonia Emiliano zapata, refrendaron su respaldo y voto de confianza para Pedro Joaquín, candidato a la presidencia municipal por la “Coalición por Quintana Roo”, ya que dijeron estar convencidos de las sólidas propuestas que ha presentado.

Al unísono de la palabra “unidad” el candidato cozumeleño expresó, ante un gran número de personas de dicha colonia, que Cozumel no necesita más división, dijo que unidos se pueden resolver varios problemas que actualmente aquejan a la comunidad isleña.

“Es precisamente que, con unidad, el próximo 1 de julio vamos a ganar por qué se tiene el apoyo de la ciudadanía, sé que ustedes creen en este proyecto que viene a rescatar a Cozumel del abandono en el que se encuentran actualmente los parques, las diversas calles, las unidades deportivas, así como la inseguridad que cada día nos está comiendo” puntualizó Pedro Joaquín.

Asimismo, subrayó que sí la situación de la isla estuviese bien, él no hubiera sido candidato, pero al observar varias carencias, falta de atención hacia el ciudadano y el nulo trabajo para impulsar el desarrollo del destino, él levantó la mano para decir ¡ya basta! de tanta arrogancia, ¡ya basta! de la delincuencia y ¡basta! de una autoridad que ni siquiera se dignó a escuchar a la población.

Recalcó que el proyecto de Pedro Joaquín no viene con colores partidistas, está conformado por personas que sólo quieren una cosa, devolverle la vida al municipio, ya que el movimiento que actualmente se forma, es más que de un partido o una elección, es un proyecto que tiene por objetivo sacar a Cozumel del hoyo en la que hoy se encuentra.

“Sé que las personas que están con nosotros creen que venimos a salvar a esta bella isla, y que no quieren vivir tres años más del mal gobierno que se tiene, por eso me comprometo a dar todo de mí, trabajaré sin parar durante tres años completos para tener ese Cozumel que nos merecemos, las cosas están peor que nunca y no podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que unirnos y por eso no les voy a fallar” afirmó el candidato cozumeleño.

Asimismo, garantizó que luego de ganar las elecciones, el próximo 1 de julio, se le va a cumplir a Cozumel, cómo está acostumbrado a trabajar: con honestidad, dedicación, perseverancia, con un fuerte compromiso y amor por la tierra que tanto les ha dado a todos, que además es herencia de los niños, niñas y jóvenes, quienes merecen tener un buen lugar en donde vivir.