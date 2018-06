Firma de Convenio de Colaboración con el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México

Redacción

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La candidata de la coalición “Por Quintana Roo al Frente” a la presidencia municipal de Solidaridad, Cristina Torres, dijo que seguirá recorriendo las colonias hasta el último minuto de la campaña.

Invitó a las familias de Solidaridad a que asistan al evento de cierre de campaña este domingo 24 de junio a las 19 horas, en el terreno ubicado en la avenida Constituyentes y 115, en Playa del Carmen, según un comunicado.

“Hago un llamado a los ciudadanos a sumarse a esta celebración democrática en la que ganará Solidaridad. Juntos vamos a demostrar que podemos seguir de frente hacia un municipio con mejores servicios, mejor atención, mejores relaciones familiares y un mejor futuro para nuestras familias”, afirmó la candidata.

Durante su caminata en el fraccionamiento Palmas II, Cristina Torres aseguró que, con su experiencia al frente del gobierno municipal, conoce el sentir ciudadano y sabe qué es lo que se tiene que hacer para continuar avanzando en obras públicas y acciones sociales en beneficio de las familias.

“Hemos caminado a su lado y lo seguiremos haciendo siempre, no los voy a abandonar, soy una mujer de palabra y sé cumplir mis compromisos. Ustedes me han enseñado mucho, me han dado los mejores ejemplos para administrar correctamente los recursos públicos y continuaremos por la senda correcta de la transparencia, la rendición de cuentas, la dedicación y entrega”, aseguró.

Asimismo, exhortó a los presentes a ejercer su derecho al voto este próximo 1 de julio, a analizar las propuestas y valorar quién de los cuatro candidatos ha trabajado realmente por Solidaridad.