PLAYA DEL CARMEN.- Ricardo Anaya Cortés, candidato a la presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, visitó Quintana Roo y fue recibido en la unidad deportiva Playa del Carmen , también conocida como poliforum, para hablar de sus propuestas en caso de convertirse en jefe del ejecutivo.

Alrededor de las 17 horas, el candidato emanado del Partido Acción Nacional (PAN) y en coalición con los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), habló con los simpatizantes que se dieron cita en el domo.

Acompañado de los candidatos a senadores y diputados del frente, así como de los dirigentes estatales, Anaya Cortés mencionó que en caso de llegar a ser presidente de la República, pondrá en marcha un plan de igualdad de salarios que beneficie a las mujeres, asimismo impulsará un programa que permita una mejora social para los trabajadores hoteleros.

“Queremos un Quintana Roo más parejo, porque no se vale que las señoras que trabajan en el hotel, que limpian el cuarto, que tienden la cama, que trabajan en una habitación con todos los servicios, con agua, con drenaje, con todas las comodidades, con clima, con aire acondicionado; en la noche regresen a su casa, a las regiones, a las colonias y lo que encuentran es que no cuentan con los servicios más básicos. Sigue habiendo gente que no tiene agua potable”, dijo en su discurso el candidato.

Anaya Cortés a su arribo al templete, fue escoltado en todo momento por los simpatizantes, quienes le hicieron saber sus demandas principales, como mayor seguridad en sus colonias y una generación de empleos bien pagados.

El candidato de la coalición Por México al Frente ocupó 22 minutos con 34 segundos para exponer algunas de sus propuestas de campaña. Al término de su intervención agradeció el interés de los asistentes.