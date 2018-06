Estamos terminando en Las Margaritas y Comitán la gira de tres días por Chiap

Redacción

PUERTO MORELOS, Q. Roo.- La planeación integral de urbanización y desarrollo sustentable, son las necesidades apremiantes en Puerto Morelos, para vivir en un destino turístico y ecoturistico, ordenado, que se desarrolle armónicamente entre la llegada de inversiones y dotar a los ciudadanos de espacios públicos dignos, propone Ludivina Menchaca, que incluye construcción de domos deportivos, ciclo vías, mercado municipal, darle el sentido de utilidad al parador turístico y vialidades que muestren que somos un municipio que crece en orden y justicia social.

En el deportivo Isaac Hamui del fraccionamiento Villas Morelos II, la candidata a la presidencia municipal por la coalición Por Quintana Roo al Frente, los promotores deportivos expusieron la necesidad de modernizar las instalaciones y hacerlas más seguras. Más adelante en la avenida Zetina Gasca, recorrió el área donde urge la construcción de una ciclovía para la circulación segura de los usuarios de bicicletas; en la calle Tlacuache, compartió la necesidad de banquetas las que a falta de correcta planeación no fueron consideras y es zona de riesgo para los transeúntes, según un comunicado.

"En Puerto Morelos vamos a eliminar la brecha de la desigualdad en infraestructura, las decisiones que se tomen, estarán bien justificadas porque serán de beneficio común, no vamos a construir mas calles donde no vive nadie u olvidar una banqueta donde se ponga en riesgo a cientos de personas que todos los días exponen su seguridad. Si construimos un domo, dispondremos del promotor deportivo para que ese espacio siempre este ocupado, pero además ahí se prepare a deportistas que se conviertan en talentos de alto rendimiento; si construimos una ciclo vía, estarán en el lugar indicado, no más obras para justificar recursos, en el gobierno que proponemos, las obras llegaran a terminar con el rezago y serán por justicia social".

La campaña electoral de Ludivina Menchaca ha sido escuchar a los ciudadanos y comprometerse con los portomorelenses, que verán sus propuestas y reclamos, en los proyectos que se generaran y que se ejecutaran con recursos del presupuesto que reciba el gobierno municipal y con los que obtendrán con las gestiones permanentes.

"Para saber donde hace falta una banqueta, una calle, un domo, un entrenador, un policía, una ciclovía, hay que caminar Puerto Morelos, desde un escritorio y desde el palacio municipal, difícilmente el gobernante puede saber cual es la prioridad, los servidores públicos deben responder al llamado social y quien gobierna debe responder a su palabra empeñada".