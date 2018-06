AMLO: el canallin miente, estoy al 100 líder no va a faltar

Redacción/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Tulum es un municipio rico, pero con desorden y saqueo de las finanzas públicas, por ello, ahora enfrenta resultados funestos y es una ciudad caótica, por lo que se aplicarán políticas públicas eficientes para lograr un desarrollo sustentable que beneficie a todos los sectores de la sociedad, afirmó Víctor Más Tah, candidato a la presidencia municipal por la coalición “Por Quintana Roo al Frente”.

El abanderado por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), manifestó que el pésimo manejo de las áreas administrativas del ayuntamiento no debe continuar, sobre todo en el manejo irregular y poco transparente de los recursos económicos, por lo que trabajará en la organización de un aparato gubernamental eficiente para lograr buenos resultados durante la próxima administración.

Señaló que es lamentable que en un municipio rico como Tulum no haya igualdad en temas de salud pública, educación y otras áreas prioritarias para la ciudadanía, por ejemplo; en las comunidades de la zona maya en prácticamente todas las clínicas rurales, no cuentan con médicos y medicinas por lo que no son atendidos los males que afectan a las familias. Esta situación se atenderá a la brevedad posible cuando asuma la presidencia municipal.

Víctor Mas explicó que en sus recorridos por las colonias y comunidades de Tulum, la ciudadanía le solicita servicios públicos eficiente, ya que actualmente hay un grave problema de recolección de basura, lo cual afecta la salud de la ciudadanía, así como la imagen del destino ante los visitantes nacionales y extranjeros, situación que será atendida de manera inmediata en la próxima administración.

“Vamos a limpiar Tulum, impulsaremos vialidades en buenas condiciones, alumbrado público, banquetas, mayor seguridad, ya que en las últimas semanas Tulum se encuentra en el ojo de los visitantes a nivel nacional e internacional, por lo que se debe trabajar porque la gente lo demanda y ese compromiso se atenderá tomados de la mano con la sociedad para lograr bajar la incidencia de los delitos contra la ciudadanía”, puntualizó.