MÉRIDA, Yuc.- Los ofrecimientos para la compra de adeptos a cambio del voto y la operación política a favor de partidos en las candidaturas a presidentes municipales se trasladan del ámbito monetario al inmobiliario, al grado que ahora ofrecen pies de casa completos.

La ciudadana Ana Canul Flota, del municipio de Tixkokob, afirmó que el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a esa Alcaldía, Fabián Rivera Frías, le ofreció un pie de casa a cambio de operar la campaña panista y que el apoyo consiste en la entrega de bloques, bovedillas, cemento, polvo, cal, grava, vigas y cavillas, sin que aportara recurso alguno.

Agregó que en el ofrecimiento estuvo presente una de las coordinadoras de la campaña de Fabián Rivera, Lucy Ancona Ancona, y que éste se efectuó directamente en su domicilio.

“Llegaron a mi casa y me ofrecieron un pie de casa con la condición de que todos hagamos campaña por el PAN. Ellos se basan en que como soy pobre voy a caer. Me ofrecieron un cuarto con la condición de que no apoye a otros partidos y que a la gente que conozco los invite a votar por Acción Nacional. Yo no acepté, siempre he sido sincera”, indicó.

Ana Canul declaró que tiene 33 años, es casada y con dos hijos, y que todos viven en casa de sus padres. Agregó que tiene conocimiento que Fabián Rivera y Lucy Ancona también ofrecen un pago de mil pesos semanales de aquí al día de la elección, con tal de obtener el respaldo para su campaña.

“Mis amigos tampoco aceptaron el apoyo de mil pesos porque aseguran que el recurso se dará este mes, pero en caso de que gane la Alcaldía Fabián se olvidará de la gente y se concentrará en otras cosas”, señaló.

Canul Flota agregó que la promesa de entrega del pie de casa es para antes del 1 de septiembre, cuando iniciará el nuevo trienio de autoridades municipales.

“Ellos me dijeron que me tienen que ver andar por las calles promocionando al candidato del PAN, y que ahí comprobarán que cumpliré y que puedo ser beneficiaria del pie de casa. Me ofrecieron polvo, grava, cemento y cavillas, todos los materiales que se requieren para construir una pieza de material. Me pidieron que yo le quite la gente a otros partidos para fortalecer a Fabián Rivera”, aseguró.

En este contexto, Ana Canul dijo que alista una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por coacción del voto para que se investigue y se apliquen las medidas que correspondan.