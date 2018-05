Óscar Chan/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) reveló que a poco más de la mitad del período de campañas electorales, los candidatos han perdido mucho en denostaciones y descalificaciones y advirtió que esto incluso podría causar una poca participación de votantes en las urnas el 1 de julio.

El titular de la Concanaco, José Manuel López Campos, indicó el sector empresarial espera, en lo que resta de las campañas, escuchar propuestas puntuales y con fondo sólido para afrontar los problemas del país y del Estado.

“Los mexicanos ya estamos hartos de estas denostaciones y descalificaciones y lo que quisiéramos ahora son propuestas puntuales de cómo piensan hacer las cosas; ya tenemos un exceso de diagnóstico de qué nos duele y qué es lo que necesitamos, por lo que ahora requerimos que los candidatos nos digan cómo piensan resolver esos aspectos”, refirió.

En entrevista, explicó que la forma en que se han conducido las campañas políticas, en las que se han presentado indicios de “guerra sucia”, ha generado un desánimo de los ciudadanos, por lo que dejó en claro que la participación social en la elección dependerá mucho de las propuestas.

“Hacemos un llamado a los ciudadanos a votar. Nadie que no participe puede quejarse de que un candidato que no es de su agrado obtuvo el triunfo. Las organizaciones promoveremos el voto, no hay fraude con mayor cantidad de votos”, sentenció.

En ese sentido, López Campos afirmó que actualmente tampoco se puede amenazar a una persona a votar por cierto candidato, pues esta práctica se combate con la información y con las instituciones que rigen al país.

“La verdad es que la democracia en México es cara, tenemos leyes buenas, hay candados que deberían impedir este problema, aunque tenemos que desarrollar una cultura para aprovechar estas leyes”, apuntó.

Agregó que hay cierto nivel de confusión entre la sociedad, puesto que las plataformas ideológicas de los partidos ya no son como el pasado, cuando se podría saber qué esperar de un candidato por su “color”.

