Mara Lezama presidenta electa por votación histórica

MÉRIDA, Yuc.- El presidente en Yucatán del Partido Nueva Alianza (Panal), Raúl Sosa Alonzo, aseguró que analizan la posibilidad de modificar el nombre de ese instituto político en esta entidad, ante la inminente pérdida del registro en el país.

“Estamos evaluando la posibilidad de que Nueva Alianza se integre dentro de la lista electoral como partido estatal, esto toda vez que, como hemos indicado, entre el 26 y 27 de agosto se determinará si el Panal federal conserva o no su registro”, dijo Sosa Alonzo.

Lo anterior con motivo de que pese a que a nivel federal se informó mediante el Instituto Nacional Electoral (INE) la baja participación de votos para el partido de los maestros, y que perdería su registro nacional, se está determinando a través de un auditor si dicho instituto político retiene registro.

“A través de un auditor se están realizando las impugnaciones y el conteo de bienes del partido, con lo cual no será hasta mediados de agosto cuando sepamos si se mantiene o no el Panal como tal. No obstante nosotros, que mantuvimos el registro en Yucatán, buscaríamos un registro local e incluso cambiarle de nombre al partido en esta entidad”, dijo.

Agregó que Nueva Alianza en Yucatán iniciará el próximo mes un proceso de reintegración de sus militantes.