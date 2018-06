Mérida, Yuc.- Los partidos políticos pueden tener en su poder listas de datos personales y de ahí acceder a números telefónicos con los cuales se realizan llamadas para hacer proselitismo; sin embargo, los ciudadanos pueden no haber dado su consentimiento para eso.

“Las llamadas no deseadas de casas encuestadoras o grabaciones que emiten opiniones negativas acerca de algún candidato son competencia de la autoridad electoral (Fepade), pero en materia de datos personales, se pueden combatir ejerciendo los llamados derechos Arco (acceso, rectificación, cancelación y oposición)”, explicó el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas.

Dijo que por el momento el INAI no ha recibido quejas sobre las llamadas para realizar encuestas o descalificar a candidatos, como se ha tenido conocimiento ocurre en el presente proceso electoral.

En visita a Mérida, mencionó que los datos personales “están tan seguros como podamos saber donde están, porque lo primero que pasa es que no sabemos a quién se los hemos dado. Si no sabemos de los datos que hemos dado de manera consciente aún sin el debido cuidado, menos sabemos de los datos personales que alguien tomó, no prestados sino hurtado y con ellos hace cosas como ponernos en conflicto o queja”, aseveró.

Expuso que en caso de recibir llamadas al teléfono personal es posible rastrear el sitio web del partido político o casa de campaña de algún candidato.