Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- La Vicefiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado informó que investiga las 17 denuncias presentadas hasta el momento por presuntos ilícitos en materia electoral, a lo largo de la entidad.

El vicefiscal, Junior Arellano Santana declaró que están integrando las carpetas de investigación para determinar si los ilícitos denunciados realmente constituyen delitos electorales.

“En este momento estamos analizando las denuncias, vamos a proveer para mandar citatorios a los que realmente sea delito electoral y a los que no vamos a notificar que no es procedente. Tenemos 17 denuncias al corte de la semana pasada, hasta el momento no se han presentado otras, estamos realizando trabajos en la parte de prevención del delito, informando a la sociedad al respecto”.

Junior Arellano participó ayer en un conversatorio en materia electoral en el Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado, ubicado en Oxkutzcab donde también acudieron representantes de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (Iepac).