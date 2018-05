Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- La campaña electoral a la Gubernatura de Yucatán tuvo la noche del miércoles su primer debate entre los cuatro candidatos organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), en las instalaciones de SIPSE Televisión.

Aquí los cuatro aspirantes Mauricio Sahuí Rivero, Mauricio Vila Dosal, Joaquín Díaz Mena y Jorge Zavala Castro expusieron sus propuestas y puntos de vista con respecto a los siguientes temas:

A) Seguridad y Justicia

B)Derechos Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad

C) Combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas

(Fotos: Jorge Acosta/Milenio Novedades)

Mauricio Sahuí Rivero

En un animado encuentro con simpatizantes que se organizaron para seguir la transmisión del debate en el Parque Américas, Mauricio Sahuí Rivero dijo que fue el triunfador porque es quien más propuestas presentó, sin embargo con el ejercicio democrático los ganadores son los ciudadanos, que pudieron constatar cuál es la mejor opción, la de la experiencia y de resultados positivos probados.

“Tenemos que redoblar esfuerzos, vamos arriba en las encuestas pero no podemos bajar la guardia y estos 60 días restantes ratifiquemos nuestra voluntad de hacer la mejor versión de Yucatán. A este equipo de gente esforzada que quiere que a la entidad le siga yendo bien no les vamos a fallar”, convocó.

Con la confianza de millones de yucatecos que se han sumado en los 106 municipios del Estado a la campaña ganadora, el ex Secretario de Desarrollo Social presentó 28 planteamientos concretos y viables que responden a las peticiones de los habitantes del Estado.

“Me encuentro muy contento, porque asumimos esta tarea con total seriedad y responsabilidad. No fuimos a enfrentarnos, porque sabemos que ustedes lo que quieren es informarse para que al acudir a las urnas tomen una decisión consciente y en beneficio de sus seres queridos”, subrayó.

Siendo el único candidato que durante el foro se centró en ofrecerle a la ciudadanía propuestas concretas en los temas Seguridad y Justicia, Derechos Humanos y grupos en situación de vulnerabilidad, y Corrupción, transparencia y rendición de cuentas, Sahuí Rivero resultó ganador de dicha exposición.

(Fotos: Jorge Acosta/Milenio Novedades)

Mauricio Vila

El debate fue el escenario que eligió el candidato del PAN-MC y PRD, Mauricio Vila para desmentir las acusaciones que realizó Joaquín Díaz Mena, el pasado día lunes, de uso de empresas falsas. Una a una, Vila fue presentando las pruebas que refutan las acusaciones de Díaz Mena: el informe de la Auditoría Superior del Estado; luego, los análisis del Colegio de Ingenieros; después, las cuentas públicas aprobadas del Ayuntamiento y concluyendo con el premio al Alcalde más transparente de México, que en dos ocasiones le entregó el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO.

Pero no fue la única polémica que sorteó el ex alcalde meridano. Frente a Mauricio Sahuí, su contendiente más fuerte y al que aventaja por unos puntos en las encuestas, fue Vila quien puso los puntos sobre las íes para desmentir los intentos del priísta de mostrarse como continuador de Rolando Zapata, al mostrar evidencias que colocan al propio Sahuí respondiendo a Ivonne Ortega, la ex gobernadora del estado.

Respecto de la misma evaluación de la gestión actual en la gubernatura, Vila cerró sus intervenciones en el foro afirmando que “no soy el típico político que va a venir a decirles que todo está mal porque el gobierno es de otro partido”. Al contrario, completó Vila que su compromiso es “mejorar todo lo que se ha hecho bien y cambiar todo lo que se tiene que cambiar”.

Con todo, los momentos que destacó Vila al concluir el foro y hablar con la prensa, no fueron estas polémicas, sino los bloques asociados a salud, combate a la pobreza y transparencia, donde pudo lucir sus propuestas, las que avaló con los resultados que obtuvo como alcalde de Mérida. Al respecto, Vila afirmó: “me gustó el debate, porque pudimos mostrar las propuestas concretas que tenemos para cambiar la salud, para que suban los sueldos, y para hacer de Yucatán el estado más transparente de todo México”. En el desarrollo del debate fue notoria la complicidad entre los candidatos del PRI y Morena en el debate.

El segundo bloque del debate, dedicado a la seguridad, había sido analizado como el más favorable para Sahuí, en tanto lo respaldan los buenos resultados del gobierno estatal en la materia. Sin embargo, Vila sorprendió con un argumento que no había sido parte de la conversación en la materia, y que no pudo ser contrarrestado por los otros tres candidatos, al afirmar que “soy el único de los cuatro que tiene experiencia real en seguridad, en gestionar una policía con capacitación y tecnología”, refiriéndose a la policía municipal de Mérida, sobre la cual mostró estadísticas del INEGI y el propio cuerpo policial que destacan la reducción de los delitos en toda la ciudad de Mérida y en el centro histórico, respectivamente.

(Fotos: Jorge Acosta/Milenio Novedades)

Joaquín Díaz Mena

El aspirante de Morena, PES y PT al gobierno de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, propuso un combate frontal a la corrupción gubernamental, apertura de las contrataciones de funcionarios de gobierno, la reducción de los salarios de los funcionarios públicos, un sistema de transporte moderno monitoreado electrónicamente y proporcionar ayuda económica mensual a las personas de la tercera edad.

En su participación de esta noche en el debate de aspirantes al gobierno de Yucatán, precisó que es tempo de Yucatán, es tiempo de afianzar un estado en el que impere la transparencia y se desterré la corrupción.

“Vengo a invitarte a un cambio verdadero. Vengo a confrontar ideas. Somos el cambio, y les vengo a dar elementos para que elijan al nuevo gobernador, él que represente los que ustedes desean”, dijo.

En su mensaje a los ciudadanos de Yucatán, Díaz Mena, convocó a jóvenes, empresarios, mujeres, hombres de campo y ciudadanos en general a propiciar el cambio el próximo 1 de julio, “tenemos la oportunidad de decir a dios a la corrupción y la impunidad en Yucatán”.

El abanderado aseveró que en su gobierno se disminuirán los salarios de los funcionarios públicos, además de que se tendrá un gobierno transparente con apertura al acceso a la información pública.

“La transparencia en Yucatán es sinónimo de maquillaje, por ello, la entidad está reprobada en eso. La sociedad está harta de la falta de transparencia”, dijo.

Adelantó la creación de un sistema de transporte rápido llamado "Yucabus", para las personas con discapacidad, con apoyos especiales para viajar de manera gratuita, además de garantizar un mejor sistema de transporte para las personas en general.

Así también propuso aplicar la ley para proteger a las mujeres, por lo que se reforzará la vigilancia en las zonas más peligrosas de la ciudad de Mérida, para evitar que sigan las vejaciones en su contra.

(Fotos: Jorge Acosta/Milenio Novedades)

Jorge Zavala Castro

“Soy un candidato ciudadano, como tu soy un ciudadano, persona que trabaja todos los días, sabe lo problemas que me aquejan, también estoy harto de los políticos de siempre, que nos dirán lo mismo porque no han podido cambiarlo. Yo lo voy a hacer”, dijo el doctor Jorge Zavala Castro, candidato del PRD al gobierno de Yucatán en su intervención inicial en el debate realizado esta noche.

En materia de seguridad y justicia, Zavala Castro propuso llegar al número de policías que de acuerdo con organismos internacionales debe tener Yucatán que aseguró, son 6 mil 300. Además ofreció crear la policía de proximidad y emitir la alerta de género por feminicidio, cuando se solicite.

En Seguridad Vial, el doctor Zavala propuso ampliar el programa de educación vial desde primaria hasta la universidad y vigilar que se hagan de manera correcta las pruebas de manejo. Agregó que si hay reincidencia conduciendo bajo los influjos de alcohol, drogas o utilizando el celular, la licencia será retirada al infractor.

El ex director del CIR Hideyo Noguchi ofreció descentralizar el gobierno acercando los servicios a los municipios conurbados como Motul, Progreso y Tixkokob.

Otra propuesta que hizo fue la de mejorar los sueldos de los trabajadores del Poder Judicial y proveerlos de lo necesario para la correcta realización de sus funciones.

Para evitar que el estado se convierta en plaza de cárteles, Jorge Zavala dijo que creará círculos de seguridad en el interior del estado trabajando estrechamente con los presidentes municipales.

En materia de inclusión de las personas con discapacidad en el sistema de transporte público, el candidato perredista ofreció gratuidad en el transporte urbano para estas personas, para los adultos mayores y las mujeres embarazadas.

En Salud ofreció crear tres nuevos hospitales de tercer nivel en el interior del estado, un hospital universitario, uno que atienda cáncer, uno para niños y además centros de atención a la depresión, suicidio y adicciones.