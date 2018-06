Guía Práctica #Elecciones2018: Hablemos del PREP

Milenio Novedades

MÉRIDA.- Arturo José Patrón Cervera, nieto de Víctor Cervera Pacheco, renunció este miércoles a su militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sus motivos: “Congruencia y principios”.

“Si mi abuelo viviera no permitiría lo que está pasando en el PRI”, afirmó.“Entré a la política por el ejemplo que me brindó mi abuelo. Estoy seguro que él compartiría mis sentimientos y mis razones para renunciar al PRI”, señaló.

Formalizó su renuncia con un oficio dirigido al instituto político en el que militó oficialmente cuatro años, pero con el que simpatizaba desde niño. Afirma que no está de acuerdo en las falsedades en las que se han incurrido, en las incongruencias. “Y lo digo de frente, dando la cara, no escondiéndome en el anonimato, detrás de un logotipo: Hoy renuncio al PRI”, aseguró.

Hace tres años contendió por la candidatura del PRI a una diputación local y hoy está en la lista para legisladores plurinominales.

“Claro que continuaré en la política, ya que es lo que me apasiona y por lo que me he preparado toda mi vida”, dijo.

Patrón Cervera es licenciado en Derecho y actualmente cursa dos maestrías: en Administración Pública y Gobierno y en Historia. En la Universidad Complutense de Madrid estudió el diplomado en Comunicación Política y Campañas Electorales.