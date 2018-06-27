Guía Práctica #Elecciones2018: Hablemos del PREP

El Instituto Nacional Electoral (INE) instalará mil 054 casillas especiales, que son aquellas que reciben el voto de los electores que no se encuentran cerca de su domicilio. En estas casillas podrán votar todos los ciudadanos que presenten su credencial de elector vigente y que demuestren que no han votado en otro lugar (se les revisará el pulgar derecho).
Estas casillas sólo contarán con 750 boletas por cada cargo a elegir, por lo que se recomienda llegar temprano.
Por primera vez, en esta elección se instalarán casillas especiales en hospitales para garantizar el derecho al voto entre las personas enfermas, sus familiares y el personal de guardia. En total, habrá 32 casillas en los hospitales, una por cada estado.
Si te encuentras en otra sección, pero en tu distrito, podrás votar por diputados y senadores de mayoría relativa y de representación proporcional, así como por el Presidente.
Si estás en otro distrito, pero en tu estado, podrás elegir a tu diputado de representación proporcional, así como a los senadores de mayoría relativa y de representación proporcional y al nuevo jefe del Ejecutivo.
Si viajaste a otro estado, pero continúas en tu circunscripción, podrás elegir a los diputados y senadores de representación proporcional y al futuro Presidente.
Si estás en otra circunscripción podrás votar por senadores de representa proporcional y por el Presidente.
IZAMAL:
1.- CALLE 30 A, SIN NÚMERO, POR 31 Y 31 A, IZAMAL, CÓDIGO POSTAL 97540
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL PALACIO MUNICIPAL
FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL
MÉRIDA:
2.- AVENIDA CAMPO DEPORTIVO, SIN NÚMERO POR PROLONGACIÓN PASEO DE MONTEJO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 97000, MÉRIDA, YUCATÁN.
COLEGIO TERESIANO ENRIQUE DE OSSÓ
ENFRENTE DEL MONUMENTO A LA PATRIA
3.- AVENIDA COLÓN CON ITZÁEZ, COLONIA GARCÍA GINERÉS, CÓDIGO POSTAL 97070, MÉRIDA YUCATÁN.
HOSPITAL GENERAL REGIONAL 12
ENFRENTE DE LA FABRICA DONDÉ
4.- CALLE 20 SIN NÚMERO POR AVENIDA COLÓN, COLONIA GARCÍA GINERÉS, MÉRIDA, CÓDIGO POSTAL 97070
JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO
ENFRENTE DEL PARQUE DE LAS AMÉRICAS
5.- AVENIDA ITZÁES NÚMERO 525 POR 71 Y 73 COLONIA CENTRO, MÉRIDA, CÓDIGO POSTAL 97000
UNIÓN GANADERA REGIONAL GENERAL DE YUCATÁN
A UN COSTADO DE BICIMOTOS
6.- CALLE 61 A NÚMERO 492 A POR AVENIDA ITZÁES, COLONIA CENTRO, MÉRIDA, CÓDIGO POSTAL 97000
ESCUELA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
A MEDIA CUADRA DEL PARQUE ZOOLÓGICO EL CENTENARIO
7.- CALLE 5 B NÚMERO 299, COLONIA REVOLUCIÓN, CÓDIGO POSTAL 97118, MÉRIDA, YUCATÁN
CENTRO DE CONVENCIONES YUCATÁN SIGLO XXI
A UN COSTADO DEL MUSEO DEL MUNDO MAYA
8.- CALLE 22, PUERTA 6 POR 15 Y AVENIDA REPÚBLICA DE COREA, FRACCIONAMIENTO ALTABRISA, CÓDIGO POSTAL 97130, MÉRIDA, YUCATÁN.
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
A UN COSTADO DEL CENTRO COMERCIAL ALTABRISA
9.- AVENIDA COLÓN CALLE 21 NÚMERO 200 F POR 20 Y 22 PARQUE DE LAS AMÉRICAS, COLONIA GARCÍA GINERÉS, MÉRIDA, CÓDIGO POSTAL 97070
CENTRO CULTURAL JOSÉ MARTÍ
CONTRA ESQUINA DEL JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO
PROGRESO
10.- CALLE 80 SIN NUMERO POR 31 Y 33, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 97320
ESCUELA PRIMARIA ESTATAL NUMERO 67 FILEMON VILLAFAÑA FARFAN FRENTE AL PARQUE.
11.- CALLE 22, SIN NÚMERO POR 19 Y 21, CHELEM PUERTO, CÓDIGO POSTAL 97322, PROGRESO, YUCATAN
ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA
A UN LADO DE LA COMISARÍA MUNICIPAL
TEKAX
12.- CALLE 53 POR 50A, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 97970, TEKAX, YUCATÁN PALACIO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL
TICUL
13.- CALLE 24 POR 25 Y 25A, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 97860, TICUL, YUCATÁN
CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL
FRENTE AL SITIO DE TAXIS PARA MÉRIDA
TINUM
14.- CALLE 15, SIN NÚMERO, PISTÉ, CÓDIGO POSTAL 97750
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL PISTÉ
CERCA AL HOTEL PIRÁMIDE INN RESORT
UMÁN
15.- CALLE 20 POR 19 Y 21, SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 97390, UMÁN, YUCATÁN PALACIO MUNICIPAL FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL
16.- CALLE 49, NÚMERO 234, POR 41 A, COLONIA SISAL, CÓDIGO POSTAL 97780
ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, ENFRENTE DEL PARQUE DE SISAL
17.- CALLE 40, SIN NÚMERO, POR 39 Y 41, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 97780 CASA DE LA CULTURA, A UN LADO DEL PALACIO MUNICIPAL
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