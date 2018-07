Mensaje Gobernador de Yucatán con motivo de las elecciones

Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- El candidato del PRI a la alcaldía de Mérida, Víctor Caballero Durán, publicó un comunicado en el que reconoció que los resultados de la elección no le favorecen, deseando al candidato del PAN, Renán Barrera, el mejor de los éxitos.

Además, Caballero Durán, quien fungió como Secretario de Educación y Secretario de Gobierno durante el sexenio de Rolando Zapata, subió a su cuenta de Facebook un video de apenas 2 minutos en el que además extiende un amplio reconocimiento a la ciudadanía.

A continuación el texto enviado a medios de comunicación.

Antes que nada, quiero felicitar a todos los yucatecos por la ejemplar participación y el destacado comportamiento que tuvieron el primero de julio. Demostramos una vez más que Yucatán es un estado pacífico y seguro, lo que nos enaltece y enorgullece de gran manera ante los ojos de nuestro país y del mundo.

Ha sido un orgullo para mí, haber encabezado la candidatura de mi partido para la presidencia municipal de Mérida y lo he hecho con lealtad a mis valores y amor por la ciudad en que nací y me formé.

Por ello, con madurez política y respeto, reconozco que los resultados de la elección no son favorables para mi candidatura y respeto la voluntad de la mayoría de los meridanos que participaron en esta elección. Deseo éxito al candidato del PAN ya que el resultado es un mandato firme pero es también una gran responsabilidad.

Creo firmemente que necesitamos mirar al futuro y enfrentar los grandes retos que tiene la ciudad, así como lo mencioné en la campaña. Lo hice porque estoy convencido que necesitamos tomar decisiones importantes por el bienestar de Mérida.

Mi compromiso con nuestra ciudad es más fuerte. Seguiré trabajando para tener una mejor ciudad y estado. Porque hoy, sigo creyendo que Mérida necesita modernidad y equilibrio en su desarrollo, para vencer de una vez por todas la desigualdad social que tiene la ciudad y para que todos los que habitamos en Mérida tengamos las mismas oportunidades de salir adelante.

También quiero decir que como priístas debemos hacer una reflexión acerca de los resultados y las causas que los generaron. Para ello, nos debemos unir, reencontrarnos y ser una oposición responsable que vele por el bien de la ciudadanía. Debemos demostrar que sabemos estar juntos en las buenas y en las malas.

Por otra parte, agradezco a los meridanos que me dieron su confianza, que me abrieron sus puertas, que platicaron conmigo, que aportaron sus ideas y que me apoyaron en esta campaña. Gracias a mi familia, amigos y a todo mi equipo por su compromiso.

Aquí vivo, aquí vive mi familia y muchos amigos, por eso quiero decirles que seguiré poniendo todo mi esfuerzo para que las cosas marchen por el camino correcto, para que tengamos una Mérida mejor. Aquí estaré siempre de pie, a su lado, pueden seguir contando conmigo.

Víctor Edmundo Caballero Durán.