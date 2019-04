50 años de cárcel para políticos corruptos, ladrones y asaltantes: Greg Sánchez

Redacción/SIPSE

Cancún, Quintana Roo.- Al señalar que Cancún está de luto y por ello viste de negro, Gregorio Sánchez Martínez "Greg" afirmó que la ciudad no aguanta más la inseguridad ni a los políticos improvisados e incapaces, por lo que planteó que una de sus primeras propuestas como legislador estatal será cambiar las leyes para que se castigue con 50 años de cárcel a los políticos corruptos, ladrones y asaltantes.

De acuerdo con un comunicado, el candidato de la Coalición "Orden y Desarrollo por Quintana Roo" a la diputación local por el Distrito III manifestó que el pueblo de Cancún ya está cansado de tanto abuso de quienes llegan al poder y de quienes los acompañan.

"Ya estamos hartos de tanto robo, de tanto abuso y de tanto aprovecharse de la población. Se les olvida que llegan al poder para servirle al pueblo no para servirse del pueblo", manifestó.

Al participar en una jornada de limpieza en el Domo de la Región 228, la cual fue convocada por la Comunidad Mission House Cancún (MhCo) y Instituto Mozart, el abanderado por el Distrito III externó que tiene que haber un castigo ejemplar para los servidores públicos que no sólo son incapaces, sino que abusan de su función para enriquecerse de manera ilícita.

"Debe haber castigo con 50 años de cárcel para los políticos corruptos", señaló.