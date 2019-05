Redacción

Puerto Morelos.- La candidata a diputada del Distrito 1 por la Coalición del PAN-PRD-PES, Atenea Gómez Ricalde, se comprometió a trabajar en beneficio de los habitantes de Puerto Morelos.

“Atender las necesidades de la gente de Puerto Morelos, principalmente dotarlos de un centro de atención médica para que no tengan que desplazarse a otro municipio, estará entre mis prioridades cuando llegue al Congreso del Estado”, aseguró la abanderada de Acción Nacional.

La aspirante del blanquiazul precisó que así como ha recibido el respaldo de los ciudadanos y de los taxistas, quienes se han sumado a su proyecto, reafirma su compromiso de trabajar por toda la población durante su encomienda.

“Seré una diputada que desde el día uno pondrá manos a la obra para que quienes confiaron en mi propuesta, comprueben que tomaron la decisión correcta. Voy a trabajar para que Puerto Morelos siga creciendo, para que sea un lugar seguro y de prosperidad para las familias que ven un futuro en este municipio ”, añadió la candidata de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”.

Atenea Gómez enfatizó que será una diputada cercana a la gente. “Conmigo no va a pasar lo que pasa con otros candidatos, que una vez que llegan a su curul no regresan con sus votantes. A mí me verán muy pronto porque voy a regresar a ponerme a disposición de la gente que confió en mi y los que se sumarán cuando vean mi trabajo", finalizó la aspirante panista.