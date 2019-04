Redacción

Cancún, Quintana Roo.- A legislar para mejorar los servicios de salud se comprometió la candidata a diputada del Distrito 1 por la coalición del PAN-PRD-PES “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”.

“Mi encomienda como diputada será aprobar y analizar iniciativas de ley, autorizar presupuestos y vigilar que éstos recursos sean usados correctamente, por ello una de las prioridades será mejorar los servicios de salud”, añadió la candidata del PAN-PRD-PES, recalcando que trabajará de la mano con los gobiernos municipales para beneficio de los ciudadanos, liberando los recursos que serán encausados para resolver problemáticas.

Durante sus primeras dos semanas de recorridos en los cuatro municipios que conforman su distrito, la abanderada de Acción Nacional ha constatado que una de las demandas generalizadas es la salud.

“Además de la seguridad, que es un tema que a todos nos tiene angustiados, la salud es otra de las demandas de los ciudadanos. Es sorprendente que siendo una necesidad básica, existan comunidades que carezcan de servicios de salud eficientes”, aseguró Atenea Gómez.

La candidata del PAN-PRD-PES agregó que no es suficiente tener hospitales y centros de atención. “La gente necesita servicios dignos de salud, no basta con que tengan hospitales, sino que hay que garantizar el equipamiento y abastecimiento de los mismos”, señaló Atenea Gómez, al referir que el problema es que muchos nosocomios no tienen medicinas ni equipo para brindar un servicio de calidad.

La abanderada de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” aseguró que desde el Congreso del Estado será una aliada de los votantes para garantizar atención a sus demandas