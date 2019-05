Agencia

CANCÚN, Q. Roo.- La candidata a diputada local del Distrito I por el Partido del Trabajo (PT), Lilí Román, continúa visitando a los habitantes de Puerto Morelos, donde una de las peticiones por parte de la ciudadanía es dar mayor atención y oportunidades a personas en condiciones de discapacidad, que hoy en día están relegados en esta localidad.



"Hay una necesidad importante de cubrir en materia de salud, pero aún más grande en atención a personas con discapacidad, los accesos en vialidades no están del todo adecuados, y en cuanto a oportunidades y apoyos, está aún más limitado, vamos a gestionar recursos, y verificar que se cumpla lo establecido en las leyes, que se garantice la igualdad de condiciones", afirmó Lilí Román.



Otra de las necesidades detectadas en la comunidad, es la falta de apoyo a comerciantes, quienes no pueden crecer por falta de financiamiento y la inseguridad, en ese sentido la candidata a diputada local por el Distrito I, buscará bajar los recursos de apoyo a empresarios, y vigilará que estos sean entregados a las personas que lo necesiten.



"Ya basta de la injusticia social, de la distribución de recursos para unos cuantos, es nuestro deber como representantes de la sociedad en el congreso velar por las necesidades de todos, y eso haremos, yo no soy política, soy una ciudadana que conoce las necesidades de mi comunidad, y vamos a trabajar fuerte para llevar la voz de todos a la XVI Legislatura", concluyó Lilí Román.