Redacción/SIPSE

Cancún Quintana Roo.- “Los gobiernos le han quedado a deber a la gente, promesas van y vienen y no les han cumplido, Benito Juárez es uno de los municipios más lastimados, la indiferencia de la actual administración ha sembrado un descontento ciudadano, pero eso tiene que cambiar, tenemos que gestionar para los ciudadanos, ellos están primero y por mi gente voy a trabajar”, sostuvo Eduardo Pacho Gallegos candidato a diputado local del Distrito cinco por el Partido Acción Nacional.

Tras su recorrido por las calles de la región 90, súper manzana 60 y 91 de Cancún, el aspirante a legislador escuchó las voces de la gente quienes le externaron la desconfianza que los anteriores gobiernos han dejado en los habitantes tras realizar promesas de campañas y no cumplirlas, al robarse dinero del erario público y ante la apertura al narcotráfico que ha desencadenado en una ola de violencia que hasta el momento no se ha logrado frenar, informa un comunicado de prensa.

También te puede interesar: Lucharemos para erradicar cuotas escolares voluntarias: Eduardo Pacho

Ante esto, Eduardo Pacho dijo, “la gente ya no cree en promesas, hoy se necesitan acciones, compromiso, se necesitan cambios, pero sobre todo responder a los ciudadanos legislando para ellos, en Cancún falta mucho por hacer, mucho por cambiar, pero sobre todo falta devolverle a la gente la confianza que ha perdido a sus gobiernos”.

“Mi compromiso es hoy, yo no vine a repartir despensas, no estoy comprando votos, voy casa por casa a escuchar las demandas ciudadanas y así será todos los días, buscando o no un voto, los gobernantes están obligados a velar por el derecho de la gente; a escucharlos, a caminar sus calles ver dónde, cómo viven y cuáles son sus carencias, así lo haré, porque conozco desde muy pequeño las necesidades, las viví y sé que se siente no tener a diario una solvencia económica como miles de familias en Quintana Roo”. Finalizó Eduardo Pacho.