Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con el objetivo de conocer las necesidades ciudadanas, este domingo el candidato a Diputado Local del Partido Acción Nacional, Eduardo Pacho recorrió la región 92 y la súpermanzana 41 de Benito Juárez.

Durante la mañana y la tarde, el aspirante al curul platicó con las familias de esa zona, ahí los habitantes reconocieron en Eduardo Pacho a un hombre aliado de las necesidades ciudadanas, por lo que le comentaron de los problemas sociales y de las carencias que se vive en materia de seguridad, desarrollo económico, educación y servicios, informa un comunicado de prensa.

También te puede interesar: Cancún merece grandes cambios: Eduardo Pacho

“Reconocemos en ti a un hombre líder, creemos en el proyecto de mejorar a Cancún porque tú mejor que nadie sabe el trabajo que pasa cualquier habitante de esta región para salir adelante porqué aquí creciste”, dijo una de las vecinas del lugar.

Tras sostener una plática con otro de los habitantes, el candidato se comprometió a trabajar en propuestas para cambiar leyes que hoy perjudican a los cancunenses aumentando el costo de vida y frenando su desarrollo económico.

“Mi compromiso es con ustedes, mi gente, quienes me conocen y saben que aquí crecí, estudié me formé y por todos vamos a hacer las cosas bien, porque sé que se pueden hacer en beneficio de todos, vamos a trabajar por erradicar las cuotas escolares que no tienen razón de ser, para que como padres de familia solo se preocupen en fomentar mejores valores y educación en su entorno familiar y no en costear la educación de sus pequeños”.

El aspirante a legislador, aseguró que de llegar al Congreso de Quintana Roo defenderá y exigirá a los gobiernos un verdadero trabajo en progreso de sus habitantes, así como luchar para que los políticos corruptos paguen con cárcel lo que han robado al erario público. En su recorrido también pidió el voto de confianza para este dos de junio voten por un verdadero cambio que representa Eduardo Pacho y dijo que en Cancún falta mucho por hacer pero que trabajará para beneficio de su Distrito.