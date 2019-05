Redacción/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- A unas horas de realizarse el debate político avalado por el Instituto Electoral de Quintana Roo, el candidato del PRI a la Diputación por el Distrito XI, Carlos Hernández Blanco, se encuentra listo para exponer sus propuestas, y que a opinión de los habitantes de la isla, es quien tiene las mejores porque tiene experiencia, conoce Cozumel, sus problemas, pero sobre todo cómo solucionarlos.

De acuerdo con un comunicado enviado por la casa de campaña, los señores Enrique León Díaz y Luis Cahuich opinaron: Carlos Hernández Blanco ha sido una persona que ha sabido cumplir con el trabajo que se le ha encomendado para sacar adelante a Cozumel y al Estado, y sin duda, lo hará nuevamente, por eso piden que las nuevas generaciones den su voto de confianza a Hernández Blanco porque ha demostrado que sabe trabajar para el pueblo.

En el contacto cercano a la población, Carlos Hernández Blanco ha recibido grandes muestras de afecto de muchos profesionistas, que en su momento, recibieron algún beneficio del gobierno municipal que Carlos Hernández encabezaba para poder continuar su preparación académica.

En este sentido, en las mismas colonias le han dado las gracias porque en su administración Cozumel fue el primer municipio del país con todas las aulas con medios informáticos, y que obtuvo un premio de la Presidencia de la República, también se construyeron nuevas aulas, se levantó la bandera blanca de Cero rezago educativo, se incluyeron a todas las escuelas en el programa “Escuelas de Calidad”.

Además de que el 20 por ciento de la población estudiantil fue becado, se creó la Escuela Municipal de Música, el Ballet Folclórico Municipal y se premió con una computadora a los mejores promedios estudiantiles del bachillerato. También en el ámbito deportivo se construyeron 5 nuevos campos deportivos, se creó el cuerpo de salvavidas, entre otros.

En materia de Política Costera se llevó la voz de Cozumel ante la Comisión Nacional Hacendaria, se integró a la Agenda XXI, se constituyó la Agenda del Mar, y se tomó el liderazgo a nivel nacional de la política costera, además de que se dejaron fondos económicos ya etiquetados para la cárcel municipal, la alberca olímpica, la carretera transversal y la terminación del cableado subterráneo del malecón.

En sus reuniones, el candidato comenta “He aprendido, a servir a nuestro Estado, a Cozumel y ustedes son la fortaleza de mis sentimientos, estamos listos, creemos en lo que hacemos, creemos que es posible un Cozumel mejor, que nuestros jóvenes tengan su futuro aquí y también creemos en nuestra historia, si nos mantenemos todos juntos, mujeres, hombres, jóvenes, discapacitados, maestros, empresarios, comerciantes, unidos por Cozumel, el futuro será extraordinario y no habrá nada que no seamos capaces de realizar”.

Este martes a partir de las 7 de la noche, el candidato estará participando en el debate político del Instituto Electora de Quintana Roo que se transmitirá por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y de las plataformas del mismos IEQROO, desde Chetumal.