Redacción/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Con propuestas realistas, concretas, analizadas y sustentadas con profesionalismo, el candidato del PRI a Diputado por el Distrito XI, Carlos Hernández Blanco, se presentó al debate público que avala el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), propuestas que le darán el triunfo el 2 de junio en las urnas y darán a los habitantes de Cozumel una mejor calidad de vida.

En su exposición durante el debate mencionó: “Quiero dejar en claro que la cuarta transformación no le pertenece a un solo partido, ni es de unos cuantos, es mentira que con el solo hecho de ser del partido del presidente se tenga como arte de magia, capacidad y experiencia, la gente está cansada de promesas y de rollos de campaña, el verdadero cambio, no es el cambio de partido, sino un cambio de actitud, con capacidad y experiencia para resolver los problemas, porque los partidos no gobiernan, gobiernan las personas y Cozumel, ya no está para más experimentos, queremos resultados”.

De acuerdo con un comunicado enviado por la casa de campaña, en sus intervenciones destacó: “ya no hay tiempo para que iluminados, improvisados y gente sin experiencia nos sigan llevando por un camino sin rumbo ni esperanzas”, en el eje de Desarrollo Económico dijo “mejorar los salarios y la actividad económica es de mi más alta prioridad, para eso gestionaré fondos para las micro y mediana empresa y promoveré desde el congreso incentivos fiscales para quienes aperturen nuevos negocios, darles certeza jurídica a las inversiones”.

“Tenemos que volver a ser el orgullo de Quintana Roo, en mi visión de futuro, veo un Cozumel que puede recuperar su desarrollo económico, como diputado hare mías las iniciativas de las cámaras empresariales y de los colegios de profesionistas, que impulsen la actividad económica, como son la ley de islas, los fondos de promoción turística municipal, el derecho a los cruceristas, incentivos fiscales a la pequeña y mediana empresa. Es necesario diversificar nuestra oferta turística, no podemos seguir apostando únicamente al turismo de cruceros”.

Seguro y sereno en cada una de sus intervenciones, el candidato expuso en el tema de Seguridad: “la inseguridad no se podrá combatir exclusivamente con más policías y más patrullas, es necesario que atendamos problemas sociales que hoy lastiman a las familias de Cozumel como son el alcoholismo y la drogadicción, tenemos que recuperar los valores y por eso estoy convencido de la importancia de trabajar sociedad y gobierno, unidos por Cozumel”.

Pidió a las “familias cozumeleñas erradicar la violencia y el delito es una tarea que va más allá de lo inmediato y nos exige transformar el entorno y las prácticas que lo generan, pero también requiere experiencia y capacidad para hacer frente a este problema, necesitamos poner orden para eso, necesitaremos del esfuerzo de todos para que juntos recuperemos nuestros espacios, recuperar nuestras calles, nuestros parques, y lo más importante nuestra sociedad, tenemos que perder el miedo de salir a la calle”.

Al finalizar, el candidato expuso: “cuento con la experiencia legislativa, de gestión ejecutiva y capacidad para trabajar juntos para cambiar las cosas, estoy convencido que nuestros problemas tienen solución”.