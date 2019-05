Redacción/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Al recorrer hoy la colonia centro del lado norte, el candidato del PRI a la Diputación por el Distrito XI, Carlos Hernández Blanco, dialogó con los vecinos y reiteró: “hoy requerimos medidas más severas para enfrentar la inseguridad que se vive, apoyaré las medidas de mando único que permita establecer estrategias coordinadas que combatan la delincuencia de una manera integral”.

Ante la reiterada demanda de los vecinos sobre el tema de seguridad, el candidato dijo: “sin duda alguna, Cozumel ya no es lo mismo de antes, las puertas y ventanas abiertas, ahora son rejas y candados, hoy requerimos medidas más severas para enfrentar la inseguridad que se vive por lo que apoyaré las medidas de mando único que permita establecer estrategias coordinadas que combatan la delincuencia de una manera integral, pero eso, no significa que no se le exija resultados a los mandos policiales, el que no pueda que renuncie, así lo exigiré como diputado”.

De acuerdo con un comunicado enviado por la casa de campaña, dijo que “ustedes me han comentado el hartazgo que tiene la sociedad de ver como más tardan en agarrar a un ladrón que en soltarlo, además de la burocracia y falta de atención que se vive a la hora querer interponer una denuncia en el ministerio público, pero la inseguridad no se podrá combatir exclusivamente con más policías y más patrullas, es necesario que atendamos problemas sociales que hoy lastiman a las familias de Cozumel como son el alcoholismo y la drogadicción”.

“Es necesario y tenemos que recuperar los valores, y por eso, estoy convencido de la importancia de trabajar sociedad y gobierno, unidos por Cozumel, quienes roban en su mayoría no lo hacen por comer o para su sustento, lamentablemente roban para sostener algún vicio, como diputado gestionaré la instalación de una mesa especializada de justicia para adolescentes, ustedes me conocen, como presidente municipal logramos dar resultados en seguridad, lo hicimos bien antes, lo haremos mejor ahora”.

Carlos Hernández explicó en algunos domicilios ubicados sobre la calle 10, entre 30 y 5 avenida, “erradicar la violencia y el delito es una tarea que va más allá de lo inmediato y nos exige transformar el entorno y las prácticas que lo generan, pero también requiere experiencia y capacidad para hacer frente a este problema, necesitamos poner orden para eso, necesitaremos del esfuerzo de todos, para que juntos recuperemos nuestros espacios, recuperar nuestras calles, nuestros parques, y lo más importante nuestra sociedad”.

Destacando en estas pláticas que “tenemos que perder el miedo de salir a la calle, vamos con trabajo coordinado a recuperar el Cozumel, tranquilo y ordenado que tanto anhelamos.

Impulsaremos, los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para ir de raíz a la solución del problema con una visión de prevención social del delito, tenemos que acabar con el verdadero enemigo que es la falta de oportunidades de trabajo y empleos bien pagados”.

Esta tarde el candidato continuará caminando la sección 203, en la 85 avenida con 37 sur, en la colonia CTM y en la sección 199 en la calle 13 con avenida 25 c, de la colonia Andrés Quintana Roo.