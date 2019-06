El Consejo Distrital 8 reporta un avance de 63% en apertura de casillas

Redacción/SIPSE

Cancún, Quintana Roo.- En el distrito 8, hay 81 de las 128 casillas instaladas, lo que representa un avance de 63 por ciento.

De acuerdo con autoridades electorales, se reporta que en el distrito 8 que algunas casillas ya están instaladas y operando, pero que hay problemas con la aplicación para reportarlo.

A las 10:30 se informó en la sesión del Consejo Distrital 8 que hay 81 de las 128 casillas instaladas.

Araceli Romero Reyes, vocal de organización, informó que hay problemas para cargar el reporte de "casilla instalada" en la aplicación, por lo que el número será mayor al oficial.

Además, añadió que hasta el momento no se reporta ningún incidente mayor, salvo el cambio de domicilio de las casillas básicas pero se instaló en la sección 652 en una casa de enfrente, pues en el domicilio particular previsto no les abrieron la puerta.

La sesión se reanuda a las 12:00

Con información de Alejandro Castro