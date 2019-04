Redacción/SIPSE

TULUM.- “No toleremos más gobernantes que no sirven como es el caso de la pandilla Beristain que en 7 meses de servirse del poder, su única acción de gobierno ha sido decirle a los ciudadanos y sus familias que no salgan a la calle después de las 7 de la noche”, dijo Luís Roldán ante un grupo de vecinos.

Al acudir a la comunidad de Akumal en el municipio de Tulum, el abanderado de los partidos PAN-PRD-PES, expresó a los habitantes de ese lugar que en Solidaridad: “vivimos en el pantano de la inseguridad; todos estamos en riesgo debido a la incompetencia de un gobierno de familia que no honra los ideales de cambio y esperanza que sólo uso como vulgar propaganda para mentir y engañar.

Hoy la familia Beristain tiene en campaña al hermano y a la ahijada política porque no contentos con llevarnos al desastre, quieren heredarse el cargo. Tenemos que pararlos en seco votando en su contra y a favor del Orden y el Desarrollo; a favor de la seguridad de nuestros hijos. En Solidaridad nos pasó, que no le pase a Tulum”, dijo Luís Roldán.

Al estar en contacto con los habitantes de Akumal, ellos le expresaron la falta de servicios públicos en su comunidad, por lo que el candidato de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, se comprometió a gestionar recursos y a presionar al Municipio para atender las necesidades más apremiantes que atraviesan, abundó.

“Sí me apoyan el 2 de junio con su voto en las urnas, Akumal no se va a arrepentir, aquí volveremos en compañía de sus delegados y vecinos para darle la importancia que se merece como parte de la Riviera Maya”, concluyó Luís Roldán.