Redacción

TULUM.- “Como diputado presentare iniciativas y gestionaré recursos para invertir en policías capacitados y una mayor Seguridad que brinde la confianza y garantice la armonía a la ciudadanía y de una vez por todas termine lo que se vive en Solidaridad; en donde una familia que está mal gobernando se ha visto rebasada por la incapacidad y falta de experiencia para mantener la tranquilidad, puntualizó Luis Roldán candidato a diputado del Distrito 9.

El abanderado de la coalición PAN-PRD-PES, “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” dijo a los habitantes de los poblados San Juan, Manuel Antonio Ay, y Coba sur y norte en el municipio de Tulum: “Soy Luis Roldán y he decidido dar un paso al frente por la Seguridad para no seguir viviendo con miedo y para que la inseguridad no los alcance”.

Luis Roldan, llevó a cabo una intensa gira por estas comunidades en donde caminó casa por casa para presentar las propuestas que lo llevarán a ocupar un escaño en el Congreso local y en donde se comprometió a llevar a la agenda legislativa todos los temas que involucran el Desarrollo de los pueblos mayas así como la Seguridad para impedir que se pierda la tranquilidad con la que aún gozan sus habitantes.

Muchos de los habitantes agradecieron la visita de las localidades en mención expresaron su apoyo al candidato del distrito 9 para ir a votar el próximo 2 de junio, día de la jornada electoral a donde acudirán para brindar el voto y respaldo al proyecto del candidato Luis Roldan.