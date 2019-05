Escucha Garnica a comerciantes

Durante los días que he caminado por distintas regiones del Distrito 6, me ha llamado la atención los comercios sobre ruedas que se instalan y son atendidos por hombres, mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad, Fátima Garnica candidata por la diputación local de Quintana Roo tuvo la oportunidad de escuchar a comerciantes quienes le cuentan el hartazgo en el que están por no tener una calidad de vida y sobre todo digna de seguridad.

La abanderada de la coalición "Orden y Desarrollo por Quintana Roo, por el Partido Encuentro Social (PES), reconoció que hay mucho trabajo por hacer además de que los ciudadanos también deben saber el trabajo que todos y cada uno de los diputados debe hacer por los habitantes.

Se comprometió a proponer iniciativas de ley para quienes luchan día a día por el sustento de la familia, adema de que bajara recursos para el auto empleo, Fátima Garnica revisará las iniciativas la cuales no beneficien a los ciudadanos y serán ellos quienes me ayuden a echarlas atrás y hacer leyes con beneficios, porque "Cumplir es lo que cuenta".