Son prioridad amas de casa: Garnica

Fátima Garnica candidata por el Distrito 6 ha caminado las calles de las regiones de Cancún los habitantes me ha recibido de manera positiva, hemos hablado sobre los temas que más aquejan en las colonias, No voy a prometer lo que no se pueda cumplir".

La candidata por la coalición "Orden y Desarrollo por Quintana Roo" en sus visitas le pide a los ciudadanos unirse para trabajar de la mano en el congreso, propondre iniciativas de ley para amas de casa, gestionare recursos para el auto empleo.

La abanderada por el Partido Encuentro Social (PES), legislara para los jóvenes en tema de la educación, vamos a recuperar espacios dignos para el deporte, buscaremos recursos para mantenimiento de parques que están en el abandono, porque "Cumplir es lo que cuenta".