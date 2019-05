Redacción/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- Luis Roldán, candidato a diputado por el distrito con cabecera en Tulum pero que abarca fraccionamientos de Playa del Carmen tan importantes como Villas del Sol y Las Flores, así como colonias como El Ejido y Gonzalo Guerrero, dijo lo anterior a vecinos precisamente de las Flores.

“Yo debería estar hablando de otros temas importantes como el sargazo y el cuidado del medio ambiente, pero eso no es posible ahora. Lo importante es urgente y hoy, la prioridad se llama seguridad. La vida y la paz no conocen partidos”.

“Yo lucho contra la incompetencia y el abuso de poder de la familia Beristaín que nos pone en peligro a todos”, expresó Luís Roldán, y continuo diciendo: “Yo les pregunto: ¿qué acaso por si alguien es de MORENA o del PAN o del PRI, los delincuentes ya no lo van a asaltar; ya no se van a meter a su casa; ya no van a tener preocupación por sus familias?, No, claro que no, la violencia y el crimen no respeta colores. Por eso, en esta elección se trata de rescatar Playa del Carmen y todo Solidaridad votando en contra de los Beristaín que tienen compitiendo a su ahijada política y al hermano de la presidenta.

“Que no los engañen, no es contra el cambio, es contra la pandilla Beristaín, a la que no le importa su seguridad y la de sus familias”, concluyó Luis Roldán antes de seguir su recorrido por calles de este populoso fraccionamiento