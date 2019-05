Alumbrado público para la zona rural

Felipe Carrillo Puerto. - El candidato a diputado local por el distrito XII de la coalición PAN-PRD-PESQROO, Pedro Pérez, durante su recorrido por las comunidades de Naranjal Poniente, Santa María Poniente, Chan Santa Cruz, Yoactún, Laguna Kaná y Dzulá, expresó que el instalar e incrementar alumbrado público, es una de sus prioridades a gestionar, ya que es una de las carencias más demandadas, tanto en la zona rural como urbana.

Pedro Pérez, candidato de la coalición "Orden y Desarrollado por Quintana Roo", recalcó el contar con un eficaz servicio de alumbrado público es necesario, y el gestionar recursos para que sean destinados a este tipo de obrara es uno de sus principales compromisos, pues esta es una demanda que se presenta tanto en la zona rural como en la urbana y es de beneficio para común.

"El contar con calles iluminadas es muy importante, por ello me he comprometido a gestionar recursos, y coadyuvar esfuerzos para que la situación mejore. La necesidad de alumbrado público no es privativo de la zona rural, pues la urbana también presenta la misma situación, pero estoy convencido que uniendo esfuerzos los objetivos podrán alcanzarse", expresó Pedro Pérez.

Por último invito a las y los habitantes de cada una de las comunidades a participar en este proceso electoral, a salir el próximo dos de junio y emitir su voto, demostrando así una vez más que "Del Sur nace nuestra fuerza".