“Cozumel tiene que volver a creer en Cozumel”: Carlos Hernández Blanco.

Redacción / Sipse

“La experiencia no se logra ni con bardas, ni con slogan, sino dando resultados y con capacidad para atender las necesidades; Cozumel tiene que volver a ser el destino que era antes, destino de primer mundo hasta para sus habitantes, Cozumel tiene que volver a creer en Cozumel, tenemos que creer en nosotros mismos y trabajar unidos”, expreso el candidato del PRI a la Diputación por el Distrito XI, Carlos Hernández Blanco.

Esto al reunirse con los habitantes de las colonias Emiliano Zapata, San Gervasio y 10 de Abril, a quienes les explicó a detalle los cinco ejes que conforman sus 15 propuestas legislativas para lograr que los habitantes de Cozumel tengan una mejor calidad de vida, para ello dijo “es necesario trabajar unidos, nos está llevando ventaja la inseguridad, el alcoholismo, la drogadicción y solo trabajando juntos podemos recuperar nuestra esencia”.

En la colonia San Gervasio, se le comentó sobre la situación económica que viven mucho ahora por los habitantes de la isla, al respecto el candidato comentó “Cozumel tiene una gran deuda con sus ciudadanos, somos el mejor destino de cruceros del mundo pero sus habitantes no están recibiendo esos beneficios, además cuando el último crucero se va la isla se muere, no es correcto no debemos ser una comunidad que trabaje 7 8 horas al día, tenemos que tomar acciones inmediatas, tenemos que volver a creer en Cozumel, tenemos que volver a creer en nosotros mismos”.

En la colonia Centro y en la Emiliano Zapata, Carlos Hernández Blanco dijo que “éste no es un proyecto Carlos Hernández, es un proyecto de todos los ciudadanos tenemos que unirnos todos para sacar adelante a Cozumel, para ello explicó “cuando fui Presidente municipal obtuvimos un premio nacional por un programa que denominamos “Aves” que incluía temas básicas para tener una mejor calidad de vida, Alimentación, Vivienda, Educación y Salud”.

“Cuando una familia tiene resuelto estos temas, tiene resulta una mejor vida, vamos a proponerle al gobierno destine recursos a este programa, fondos y recursos para que sean atendidos y tener calidad de vida para todos, debemos ser competitivos con el resto del estado. Tener una mejor oferta turística, que a nivel estatal se mantenga, Cozumel no puede seguir siendo destino caro, mi compromiso es muy grande, Cozumel tiene que volver a Cozumel, tenemos que volver a creer en nosotros mismos, mi experiencia me obliga a mí a no fallarle a Cozumel”.