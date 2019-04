Cancún es de todos, no sólo de los turistas: Karla Romero

Redacción / Sipse

Cancún.- Karla Romero Gómez, candidata por el distrito 4 de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” (PAN-PRD-PES), recorrió y tocó puertas en distintos puntos de las regiones 77 y 233, conversó con los simpatizantes de dichas regiones y todos comentaron su disgusto por los políticos que no regresan y que no atienden la problemática de la inseguridad en Cancún.

Los cancunenses ya están cansados, que sólo se acuerden de ellos en temporadas de campañas y luego se olvidan por completo de ellos. Karla Romero es una ciudadana y también está cansada de lo mismo. Romero Gómez quiere que Cancún sea de todos y no sólo de los turistas. Cancún no es sólo la zona hotelera, más allá hay muchos ciudadanos con necesidades. También merecen ser tomados en cuenta y eso quiere lograr en esta tercera oportunidad como candidata.

Tyara Schleske candidata por el distrito 4 sigue la misma franja de los políticos y es olvidarse de los ciudadanos. En muchas regiones que abarca el distrito 4 no saben quién es, no saben que es diputada local, pues no ha ido a visitarlos. ¿Qué asegura a los ciudadanos que esta vez Tyara Schleske si estará con ellos?. Lo que ha hecho en estos 3 años como diputada es absolutamente nada, sólo tuvo uno iniciativa para los jóvenes y no se ha visto al primer joven beneficiado.

Karla Romero quiere ser la diferencia y cambiar esos parámetros políticos. Romero Gómez si quiere trabajar por Benito Juárez, merece ser para todos, sin excluir a nadie. Cancún debe ser como antes, porque Cancún es tuyo!