“Juntos podemos recuperar el pedazo de Cancún que nos corresponde”: Karla Romero.

Redacción / Sipse

Cancún.- Reconocida por recorrer las calles que abarca el distrito 4, la aspirante a diputada local Karla Romero por el distrito 4 de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” de los partidos PAN-PRD-PES, en esta ocasión realizó un recorrido en la región 237, donde los simpatizantes expresaron su rechazo por las autoridades municipales, que se han olvidado de los servicios básicos que le corresponde a cada colonia.

La candidata Karla Romero quiere trabajar en unión con los ciudadanos para devolver aquel Cancún lleno de vida; donde todas las personas tanto nacionales como internacionales quieran visitar.

“Quiero ayudar a las personas, lo he hecho desde hace años con mis trabajos sociales, pero de llegar a ser elegida como diputada, sé que los podré apoyar aún más. No me olvidaré de la ciudadanía, sé que necesitan a alguien que les eche una mano y quiero ser yo quien los apoye”, enfatizó Karla Romero.

“Junto a todos los ciudadanos, cambiaremos a Cancún. Es un trabajo que unidos, si se puede lograr. Debemos trabajar de las manos tomadas como cancunenses y recuperar el pedacito de Cancún que nos corresponde a cada uno, porque ¡Cancún es tuyo!”, finalizó Romero Gómez.