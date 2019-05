“Me llevo la voz de los ciudadanos a el debate y triunfamos juntos”: Karla Romero

Redacción / Sipse

Cancún.- Se destaca en el debate que se llevó a cabo en la capital del estado de Quintana Roo, la candidata Karla Romero Gómez de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” por el distrito 4. La aspirante a diputada local, enfatizó a sus contrincantes y a los ciudadanos, que ella es la única opción clara y trabajadora para devolverles a Cancún a los ciudadanos y que ya no sea más controlado por el mal desempeño de políticos pasados.

“Quiero ser la voz de la gente, mientras nosotros vamos a luchar por más transparencia y acceso a la información para derrotar la corrupción, otros solo han estado ausentes de su trabajo parlamentario, nunca dieron la cara”, expresó la candidata de los partidos PAN-PRD-PES.

“La ciudadanía debe fijarse en las personas y no en los partidos. En las personas que salen a la calle a escuchar las necesidades de la gente, en aquellas personas que demuestren su interés por ayudar a los simpatizantes. Ya no debemos confiar en un partido, que al final no sabemos por quién votaremos. Debemos estar informados a quién daremos nuestro voto, para que puedan hacer el trabajo que les corresponde desde el Congreso del Estado”, comentó la aspirante a diputada local.

“Una de mis propuestas es atender las colonias colindantes con el municipio de Isla Mujeres, que no son atendidas por el H. Ayuntamiento de Benito Juárez, careciendo de servicios públicos y economía. Por ello, mi propuesta es crear una comisión que se encargue de la delimitación de dichas zonas, para que puedan exigir los servicios básicos que merecen”, recalcó.

Otra de las propuestas de la abanderada, es fortalecer la seguridad pública a través de la asignación de más y mejores policías que sean aptos y capacitados.

Tyara Schleske, diputada sin propuestas y sin soluciones. Es la diputada que más ha faltado al Congreso del Estado. Sin ningún tipo de relación con la gente de Quintana Roo. “No podemos permitir que nuevamente esté en el poder, que solo le interesa promover sus viajes, que sus trabajos legislativos”, finalizó.