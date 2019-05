“No hay planes solidarios ni atención a los más abandonados”: Karla Romero

Redacción / Sipse

Cancún.- La candidata Karla Romero Gómez de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” conformado por los partidos PAN-PRD-PES y quién va por el distrito 4, visitó las regiones 75 y 235. Conversó con los habitantes de dichas regiones, lo cual muchos expresaron que se sienten abandonados, ya que muchos presidentes municipales los olvidan y tratan de decir que algunas regiones y colonias no son parte de Cancún.

“Cancún es una ciudad sin atención, la presidenta municipal no aparece, no hay planes solidarios y no hay atención para aquellos que lo necesitan”, comentó Karla Romero. Cancún necesita a alguien que representa a los ciudadanos y que no los abandone.

“La gente quiere que en Cancún haya tranquilidad, que sea una ciudad de la gente, para la gente, que sea aquel paraíso donde lleguen todos, incluso aquellas personas de las zonas más abandonadas”, finalizó Romero Gómez.