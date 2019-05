“No podemos permitir que Cancún se convierta en un pueblo fantasma”: Karla Romero.

Redacción / Sipse

Karla Romero Gómez, candidata por el distrito 4, de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” de los partidos políticos PAN-PRD-PES, recorrió las calles y tocó las puertas de los habitantes de las regiones 239 y 237. Los ciudadanos que viven en las mencionadas regiones, están preocupados por la inseguridad que viven diariamente.

“Me da mucho miedo salir ahora a las calles, a las 6 de la tarde ya me encierro en casa”, expresó una ciudadana. Los ciudadanos que viven dentro de las zonas que abarca el distrito 4, tienen diversas problemáticas, quieren ser apoyados por alguien que cumpla de verdad y quiera trabajar por la ciudadanía y por Cancún.

“Debe haber transparencia para los ciudadanos, ya no pueden ser engañados ni una vez más. Debemos ser sinceros con la gente y no prometer algo que no se cumplirá después”, enfatizó Karla Romero.

“Cancún es un destino turístico muy joven, en la actualidad es todo lo contrario. No podemos permitir que Cancún se convierta en un pueblo fantasma, debemos trabajar todos juntos tomados de la mano, porque Cancún es tuyo!”, finalizó Karla Romero.