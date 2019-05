“Estamos muy cerca de volver a tener el Cozumel que añoramos”: Carlos Hernández

Redacción/SIPSE

Cozumel.- A solo unas horas de concluir la campaña de proselitismo, el candidato del PRI a la Diputación por el Distrito XI, Carlos Hernández Blanco, afirma “estamos muy cerca de volver a tener el Cozumel que hoy añoramos, el Cozumel seguro, próspero, por eso les pido, salgan a votar el domingo y elijan la mejor opción.

Y agregó: "la experiencia y quien sepan les va a cumplir, va a trabajar y tiene la experiencia, confíen en mi no les voy a fallar, no he fallado en toda mi carrera y no lo haré ahora”.

En su recorrido por las colonias, el candidato ha estado muy cerca de los habitantes, ha escuchado y anotado sus comentarios, peticiones y propuestas pero también ha reconocido ante ellos “hoy los cozumeleños no vivimos el apogeo económico que antes teníamos, es una realidad que la economía de Cozumel está estancada, no pueden solamente mejorar unos cuantos, o nos va bien todos o no saldremos adelante como una comunidad”.

Para eso dijo “mejorar los salarios y la actividad económica es de mi mas alta prioridad, para eso gestionaré fondos para las micro y mediana empresa y promoveré desde el congreso incentivos fiscales para quienes abran nuevos negocios, dándoles certeza jurídica a las inversiones, tenemos que volver a ser el orgullo de Quintana Roo”.

Carlos Hernández Blanco está convencido y trabajará para lograrlo, porque afirma “Cozumel tiene que volver a creer en Cozumel, en mi visión de futuro, veo un Cozumel que puede recuperar su desarrollo económico, como diputado hare mías las iniciativas de las cámaras empresariales y de los colegios de profesionistas, que impulsen la actividad económica, como son la Ley de Islas, los fondos de promoción turística municipal, incentivos fiscales a la pequeña y mediana empresa, el derecho a los cruceristas, además es necesario diversificar nuestra oferta turística, no podemos seguir apostando únicamente al turismo de cruceros”.

Ante los comentarios de algunos trabajadores del mar dijo “es impostergable trabajar coordinadamente con la Federación para atender el tema de nuestro parque marino, es una incongruencia que el actual parque marino de Cozumel no es de los cozumeleños, la falta de vigilancia, la sobre explotación y falta de transparencia en su operación están poniendo en riesgo a nuestra área natural protegida, es hora de actuar en consecuencia”.

De acuerdo con un comunicado, en su recorrido el candidato a pedido a los habitantes de las colonias que salgan a emitir su voto este domingo, y lo hagan con seguridad, que voten por la experiencia, porque unidos volveremos a sentirnos orgullosos de lo que somos, de que Cozumel si tiene futuro y de que ustedes cuentan conmigo”.

El cierre de campaña del Candidato será el miércoles a las 6 de la tarde en el parque 10 de Abril con la participación de militantes y simpatizantes, ya que se está haciendo una invitación abierta a la población en general.