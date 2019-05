Redacción

Cancún, Quintana Roo.- La candidata a diputada del Distrito 1 por la coalición del PAN-PRD-PES, Atenea Gómez Ricalde, recalcó que no hay duda, que el próximo 2 de junio será la ganadora.

“La gente de mi distrito no debe tener duda, el domingo 2 de junio saldremos victoriosos, somos el proyecto ganador, la gente decidió”, precisó la aspirante de Acción Nacional.

La abanderada de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” afirmó que trabajará desde el primer día de su encomienda. “Cada familia que me abrió las puertas de su casa, cada abuelito que me dio un consejo, cada niño que me regalo una sonrisa, a todos ellos no les voy a fallar, por ellos voy a trabajar en el Congreso del Estado, para que tengan una mejor calidad de vida, para que puedan vivir nuevamente en ese Quintana Roo tranquilo y seguro en el que todos crecimos”, añadió la candidata del PAN-PRD-PES.

Atenea Gómez puntualizó que aprovechará cada minuto en el Congreso del Estado para trabajar coordinadamente con los gobiernos municipal, estatal y federal. “A toda la gente de mi distrito le ofrezco mi experiencia y preparación, no les voy a fallar, juntos vamos a reconstruir el camino seguro que Quintana Roo necesita. El próximo 2 de junio con el voto de los habitantes de Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos, consolidaremos el triunfo”, finalizó la candidata panista.