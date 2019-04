Redacción

Cancún, Quintana Roo.- Con los brazos abiertos fue recibida la candidata de la coalición del PAN-PRD-PES “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, Atenea Gómez Ricalde, en la comunidad de San Francisco, en Lázaro Cárdenas.

Cálido recibimiento le dieron los lazarocardenses a la abanderada de Acción Nacional, a quien la gente invitó a pasar a sus viviendas. “En Lázaro Cárdenas siempre la gente es muy linda, me invitan a pasar a sus casas, me muestran sus recámaras, sus cocinas y lo más importante es que me abren su corazón”, añadió Atenea Gómez.

La abanderada de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” mencionó que admira mucho a la gente de las comunidades. “Me sorprende mucho lo bien informados que están sobre el proceso electoral y las ganas que tienen de participar, de escuchar las propuestas, de conocer a los candidatos. Afortunadamente mi proyecto, honesto, transparente y de trabajo, ha llamado su atención y por ello me han manifestado que cuento con su apoyo”, refirió.

Atenea Gómez destacó lo mucho que admira a la gente de las comunidades y recalcó que desde el Congreso del Estado trabajará para beneficio de la gente.

“Como diputada trabajaré de manera coordinada con los gobiernos municipales para que los habitantes de esta zona tengan mejor calidad de vida y promoveré iniciativas para posicionar los productos locales”, comentó la candidata del PAN-PRD-PES, al resaltar que promoverá el trabajo de los artesanos.