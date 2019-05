Legislaré por la protección animal: Greg

Redacción/SIPSE

Cancún, Quintana Roo.- La protección de verdad a los animales que viven en la calle es uno de los puntos que integran la agenda de trabajo de Greg Sánchez, candidato a diputado por el Distrito 3.

En sus recorridos por las regiones que conforman el Distrito 3, el abanderado de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, ha escuchado a las personas que esperan de un candidato propuestas que incluyan a los animalitos, señaló un comunicado.

“No podemos legislar sin tomar en cuenta a todos los sectores de la población, en este caso las personas me han hecho llegar la preocupación por las condiciones en las que viven muchos perros y gatos que no tienen más hogar que la calle”, comentó.

Abordado durante uno de sus recorridos, en este caso por la Región 222, Greg expresó que legislará para que en verdad se cumpla con lo que mandata la Ley de Protección Animal.

“De forma permanente la Secretaría de Salud debe hacer brigadas de esterilización de perros y gatos y no únicamente por temporadas”, dijo.

Greg explicó que hay líderes que le han pedido espacios para proteger a los perros que viven en la calle y para ello requieren de un apoyo de las autoridades.