Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- “Campañas van y vienen con políticos que llegan a los puestos y las propuestas pasan a ser promesas incumplidas, mientras nosotros seguimos padeciendo el abandono y con muchos problemas entre ellos, servicios públicos impagables, como los altos costos del agua”, dijo doña Margarita Ake Mukul.

La habitante de la súper manzana 63, platicó con el candidato Eduardo Pacho Gallegos este miércoles a quién le externó su descontento ante las promesas incumplidas por parte de los políticos saqueadores, “tantos pasan por aquí en campaña y ya ni les creemos, jamás solucionaron el tema de aguakan” sostuvo.

Por su parte, doña Margarita, reconoció en Eduardo Pacho a un hombre de trabajo, de hechos, por lo que le refrendó su apoyo, así como su voto para llegar al Congreso del Estado y legislar en beneficio de los ciudadanos.

El aspirante a la legislatura, refrendó su compromiso con doña Margarita y con los habitantes de la región, que, de llegar al curul, una de sus primeras luchas será revisar y ajustar las tarifas del servicio de agua potable.

“Ya no habrá más atropellos, basta de cobros injustos, voy por la ley de cuotas y tarifas para los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del estado de Quintana Roo, vamos a bajar las cuotas este es un compromiso, porque no me va a temblar ni la voz ni las manos para defender a mi gente”, puntualizó Eduardo Pacho Gallegos.