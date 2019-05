Agencia

PLAYA DEL CARMEN.- Al acudir a la colonia Ejido en esta ciudad, bajo una pertinaz llovizna, el candidato de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” de los partidos PAN-PRD-PES, saludo a los vecinos de dicha colonia a quienes dio a conocer que para ganar la batalla contra la inseguridad se necesitará usar tecnología de punta.

Luis Roldán Candidato a Diputado Local del Distrito 09 dijo que, “cuando ganemos las elecciones con el apoyo ciudadano, gestionare para que se refuerce el sistema de videocámaras que ya opera, y se introduzcan drones de vigilancia, detección y persecución en el momento, toda vez que los drones son silenciosos, no duermen, y no existen obstáculos que los puedan detener o confundir”.

Luis roldan Candidato de la Coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo dijo, “Alcanzar la meta no será fácil, pero estamos recibiendo el apoyo de muchas personas que están desencantadas de este gobierno municipal y quieren cambios reales para el nuestro municipio en materia de Seguridad”.

“Para la gente y las familias de Solidaridad, y para mí, la prioridad es la seguridad. Sin embargo, en Solidaridad, las prioridades de la familia Beristaín, no son la seguridad, no son proteger la vida de las personas y las familias; y definitivamente no es cuidar a la gallina de los huevos de oro que es nuestro destino turístico. Hoy quiero decirle a la gente de Solidaridad y de Tulum, que no hay mañana, que el paso al frente por la seguridad lo debemos dar todos juntos, ya”, acotó Roldán.