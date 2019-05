Redacción/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- Luis Roldan Candidato a diputado del distrito 09 de la Coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, una vez que sea diputado desde el Congreso local fortificará las leyes para detener la violencia de género y la discriminación hacia las mujeres por el simple hecho de serlo.

“Celebró la decisión tomada por el IEQROO de ordenar a Facebook eliminar publicaciones en páginas en su contra en donde se ataca su calidad y dignidad como mujer”. Dijo Luis Roldan al respaldar a su compañera del la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” de los partidos PAN-PRD-PES, Lili Campos candidata a diputada por el Distrito 10.

“Vamos ir al fondo de toda esta guerra sucia en contra de mi compañera, no lo vamos a permitir porque sus autores tienen nombre y apellido y pedimos al Instituto Electoral de Quintana Roo que investigue quienes son los que han pagado por esa violencia que han desatado en redes sociales y la cual rechazo completamente y me solidarizo con mi compañera para que esto no le ocurra ni a ella ni a ninguna mujer que participe en política”, aseveró Luis Roldán.

“De la mano de los ciudadanos, vamos a ganar y nos van ayudar a combatir la hipocresía y falsa de democracia que ha demostrado la Familia Beristaín que en los hechos no han logrado nada por el municipio”. dijo Rubén Darío dirigente del Partido Encuentro Social en Quintana Roo al Tomar la palabra y señaló que esta campaña, fue diseñada, pagada y operada desde el Ayuntamiento de Solidaridad.