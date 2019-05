Redacción/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- “No me pronuncio ganador del debate. Los ciudadanos son los que lo hacen, pues ya están hartos de los Beristaín. Cuando saludo a las personas en la calle, me dicen: Roldán no solo ganaste el debate, sino que este 2 de junio vas a ganar las elecciones también”, acotó el candidato a diputado por el Distrito 9, Luis Roldán.

Una de las personas que ha expresado ese sentir al abanderado de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” de los partidos PAN-PRD-PES, fue la señora Socorro Escudero vecina del fraccionamiento Villas del Sol quien al ser visitada por el candidato esbozo una sonrisa y se lanzó a abrazarlo sin pensarlo.

“Luis te vi en la tele en el debate. No solo lo ganaste, sino que el 2 de junio tú serás nuestro próximo diputado en el Distrito 9. Solo no te olvides de las personas que votaron por ti y te pido que regreses a visitarnos y no seas como los demás políticos que se les olvida de donde han salido”, dijo doña Socorro.

Por su parte el candidato a diputado Luis Roldán refrendo su compromiso de no fallarle a la ciudadanía de Tulum y Solidaridad: “Vamos a regresar porque tenemos el proyecto de llevar a cabo casas de gestión en todo el Distrito 9, en un ambiente de Seguridad y tranquilidad, la cual van a disfrutar las familias”.