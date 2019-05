Más recursos para garantizar el suministro de agua potable: Pedro Pérez

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- El candidato a diputado por el distrito XII de la coalición, PAN-PRD-PESQROO, Pedro Pérez, mencionó que desde el Congreso del Estado, son aprobados los presupuestos a ejercerse por las diversas dependencias públicas estatales y municipios, y es precisamente en este trabajo en el que pondrá mayor empeño, ya que son necesarias ampliaciones presupuestales en diversos puntos, entre ellos los recursos destinados a infraestructura que garantice el suministro de agua potable tanto en las zonas urbanas como en la rural.

Pedro Pérez, candidato por la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, mencionó que, en su recorrido por las comunidades rurales de Felipe Carrillo Puerto, la demanda por la mejora en los servicios de agua potable es una constante, por lo que se ha comprometido, a gestionar recursos, para poder a su vez plantear la necesidad de una ampliación presupuestal en este rubro, ya que la necesidad es amplia y el poder acceder al vital líquido una prioridad.

“Ya no tenemos tiempo de improvisaciones, necesitamos actuar, por ello me he comprometido con todas y todos ustedes a realizar las gestiones pertinentes para conseguir mayores recursos, recursos que sean aplicados en la Zona Maya, las necesidades son muchas, entre ellas el correcto suministro de agua potable, situación que ante la falta de infraestructura y presupuesto es complicada en un gran número de comunidades rurales, es importante darle solución y con el trabajo y esfuerzo conjunto lo lograremos” expresó Pedro Pérez.

Añadió que es de gran importancia la participación de todas y todos los habitantes de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y de todo el estado, para concretar el proyecto, reiterando que “Del Sur nace la fuerza”, y se verá reflejado en las urnas el próximo 2 de junio al obtener el triunfo.