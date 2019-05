Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El candidato a diputado del distrito 2 Mauricio Delfín Avendaño, tuvo un primer encuentro con los habitantes del fraccionamiento Las Palmas, donde convivió y se mantuvo cercano a los habitantes, compartiendo cada una de sus propuestas que van ligadas a las necesidades que hoy en día solicitan los habitantes, con el fin de seguir congregando más ciudadanos y confíen en él y así mismo, lograr su objetivo para lograr el puesto a diputado.

El candidato de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” tomó nota de las peticiones y sugerencias de los habitantes para tener como respaldo y así mismo, gestionar para poder brindar un beneficio a los habitantes, con apoyo respecto a la falta de mantenimiento de la zona, como la recoja de basura y la falta de contenedores, tanto como seguridad.

“Poder percibir cada día más la falta de mantenimiento que existe en todo mi distrito me da coraje, ya que es increíble la situación en la que se encuentran, increíble como nuestro gobierno municipal no actúa de manera directa para poder brindar un bien común a cada uno de los habitantes. Sin embargo ese coraje lo usaré para seguir trabajando, caminando y tocando puertas para que me escuchen y crean que yo estoy aquí para apoyar y poder realizar un cambio absoluto a estas faltas de oportunidades, oportunidades y derechos que nos pertenecen como ciudadanos”, comentó el candidato.

(Con información del equipo de prensa del candidato)