Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El candidato a diputado por el distrito 2 Mauricio Delfín Avendaño, se mantendrá cercano a la gente, como ciudadano también transmite empatía y honestidad al momento de interactuar con cada uno de los habitantes compartiendo sus propuestas ya que en el distrito se ha manifestado mucha demanda por la escasez de apoyo por parte de los políticos; que privan y exponen a cada uno de los ciudadanos.

El candidato de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, toma como evidencia las necesidades de los ciudadanos como material de información para poder gestionar las peticiones y de igual manera poder obtener un resultado seguro para beneficiar a cada uno de ellos.

“En mi distrito existen muchos focos rojos sin embargo no es culpa del ciudadano sino del gobierno municipal que no los ha beneficiado y apoyado como se debe en sus carencias. No hay duda que es una zona que requiere de mucho apoyo, y con más razón merecen el mismo apoyo que uno les brindó ya que son los mismos ciudadanos que apoya a uno. Compensar y ofrecerles un mejor estilo de vida, prevenir la inseguridad debido a la delincuencia que se presenta día a día. Seguiré mis recorridos de la campaña electoral para que los ciudadanos me escuchen y comprendan que todavía hay alguien que quiere un Cancún seguro y tranquilo”, comentó el candidato.

(Con información del equipo de prensa del candidato)