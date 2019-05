Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El candidato por el Distrito 2 Mauricio Delfín, realizó una caminata de campaña en el fraccionamiento “Galaxias del sol”, donde se mantuvo cercano a los habitantes y de igual manera promovió sus propuestas y el objetivo de cada una de ellas, especialmente en cuestiones de seguridad, educación, salud y trabajo.

Mauricio Delfín de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, escuchó las quejas de los habitantes relacionada con la escasez de alumbrado, seguridad y mantenimiento de limpieza en el área donde se encuentran las viviendas, parte del Distrito 2.

“Cada día que me voy adentrando por conocer y recorrer parte de mi distrito, siempre me quedo con la impresión de que existe mucho por defender, mi lema es cien por ciento a la realidad. Hay mucha falta de apoyo para los habitantes, trabajo del gobierno municipal que no ha realizado y no tiene noción de la verdadera carencia que viven las familias. Han exigido alumbrado en la zona, de tal manera como el incremento de seguridad. Y están en todo su derecho a exigir por sus necesidades, ya que durante mi recorrido nunca vi un funcionario de la seguridad pública. Apoyaré a los ciudadanos y trabajaré para que los políticos elaboren su trabajo como se debe y compensen” comentó el candidato

Mauricio Delfín estableció que continuará laborando junto con los ciudadanos para obtener un mejor resultado y respaldar todo lo elaborado, y así mismo poder beneficiar a cada uno de los habitantes.

