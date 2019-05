Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El candidato a diputado del Distrito 2, Mauricio Delfín Avendaño realizó un primer encuentro con los habitantes del fraccionamiento Prado Norte.

Conociendo poco a poco su distrito, el candidato percibe que van en aumento los focos rojos en cada locación. Durante su recorrido de campaña, continuó promoviendo sus propuestas y la mayoría de las personas con las que interactuó, coincidieron en la misma situación: la falta de apoyo con el tema de seguridad.

El candidato de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” llevó a cabo su recorrido y comentó que toda situación que exponga al ciudadano, será gestionada para que así mismo se prevenga y pueda ser beneficiado.

“Recorrer Prado Norte me hace sentir cerca de mi familia, ya que yo mismo he visto cada situación que sucede, un riesgo fatal, causando temor a cada uno de los habitantes. Sin embargo es posible crear un cambio, cambio que sea absoluto y beneficiar a los ciudadanos, por eso pido apoyo y camino para que todos me conozcan” comentó el candidato.

(Con información del equipo de prensa del candidato)